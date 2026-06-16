Четыре банка контролируют 83% банковской системы Молдовы.

Эксперты МВФ отмечают, что Национальный банк Молдовы к маю 2025 года признал четыре банка системно важными. Вместе они контролируют около 83% активов банковского сектора, что указывает на значительную зависимость системы от ограниченного числа игроков, сообщает bani.md

В отчёте также указано, что эти банки обязаны соблюдать дополнительные требования по капиталу, направленные на снижение финансовых рисков. Уровень буферов капитала варьируется от 0,5% до 1,5% в зависимости от степени их системной важности.

По оценке МВФ, высокая концентрация банковского рынка сама по себе не является немедленной угрозой, однако требует постоянного контроля со стороны регуляторов. В случае проблем у одного из системно значимых банков это может оказать серьёзное влияние на всю экономику страны.