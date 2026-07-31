МВД Испании: В Сеуту прорвались 49 000 нелегальных мигрантов.

За сутки около 49 000 мигрантов прорвались в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива и граничащий с Марокко, пишет агентство Reuters со ссылкой на МВД Испании.

Италия угрожает приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. "Кадры, поступающие из Сеуты, вызывают шок и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой реальную угрозу безопасности европейских границ", - прокомментировала в соцсети Х прорыв нелегальных мигрантов в испанский североафриканский эксклав Сеута премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Вечером в четверг, 30 июля, она сообщила, что обсудила эту ситуацию с министром внутренних дел Маттео Пьянтедози. Рим, по ее словам, после созыва соответствующих органов, готов принять меры "для защиты границ и безопасности граждан", среди которых - "приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией", сообщает dw.com

"В вопросе нелегальной иммиграции мы не отступим ни на миллиметр: защита границ, пресечение деятельности торговцев людьми и обеспечение возвращения мигрантов в их страны будут и впредь оставаться приоритетами этого правительства", - добавила Мелони.

С ней согласился министр иностранных дел Италии Антонио Таяни: "Я поддерживаю закрытие Шенгенского пространства с Испанией и полностью доверяю работе министра Пьянтедози. Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности". Он напомнил и о недавнем решении испанского правительства массово легализовать незаконно находящихся в стране мигрантов: "Кадры, поступающие из Сеуты, демонстрируют, что решение правительства Мадрида о предоставлении испанского, а значит и европейского, гражданства более чем 500 тысячам нелегальных иммигрантов является глубоко ошибочным".

Испания недовольна реакцией Италии

Глава МИД Испании в левом правительстве премьер-министра Педро Санчеса Хосе Мануэль Альбарес критически отреагировал на слова своего итальянского коллеги. Он репостнул запись Таяни в Х с подписью: "Такое заявление недостойно министра иностранных дел страны-партнера и друга, от которой мы ожидаем европейской солидарности, а не партийной демагогии. <...> Я вызвал на завтра посла Италии".

Лидер оппозиционной испанской консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо назвал ситуацию в Сеуте "кризисом в сфере национальной безопасности". Председатель крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль лично обвинил главу правительства Санчеса в притоке мигрантов в Сеуту.

Сам премьер-министр заявил, что его кабмин "мобилизовал все необходимые средства", чтобы "немедленно отреагировать на ситуацию в Сеуте". Сам он также отправился в граничащий с Марокко эксклав. Министерство внутренних дел страны объявило о переброске военнослужащих "для поддержания безопасности" в городе.

Прорыв нелегальных мигрантов в Сеуту

В эксклаве разворачивается "гуманитарная и социальная чрезвычайная ситуация", заявил глава автономного города Хуан Хесус Вивас 30 июля. По данным Гражданской гвардии Испании, не менее 18 человек погибли, пытаясь добраться до испанской территории вплавь. Агентство AFP отмечает, что нынешний приток мигрантов в Сеуту стал самым массовым с 2021 года, когда в нее пытались проникнуть более 10 000 нелегалов.

Маршрут через испанские города-эксклавы Сеуту и Мелилью является одним из основных способов миграции африканцев в Западную Европу. Для многих мигрантов Марокко служит транзитной страной на пути в Европу.