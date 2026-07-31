В Италии призвали закрыть Шенгенскую зону для Испании из-за наплыва мигрантов.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании после того, как 30 июля сотни мигрантов незаконно пересекли границу с Марокко в североафриканский анклав Сеута.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Таяни заявил, что он "поддерживает" закрытие зоны свободного передвижения с Испанией. Итальянский министр аргументировал это тем, что "нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности".

"Кадры, поступающие из Сеуты, свидетельствуют о том, что решение правительства в Мадриде предоставить испанское – а значит, и европейское – гражданство более чем 500 000 нелегальных иммигрантов является крайне ошибочным и способствует торговле людьми", – сказал он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила, что Италия не будет "сидеть сложа руки" в этой ситуации.

"Мы созываем соответствующие ведомства, и по итогам этих встреч мы готовы принять меры – в том числе чрезвычайные – для защиты наших границ и безопасности наших граждан, такие как приостановка действия Шенгенского соглашения с Испанией. Мы не уступим ни на миллиметр в вопросе нелегальной иммиграции: защита наших границ, борьба с торговцами людьми и обеспечение эффективной репатриации и впредь будут оставаться политикой этого правительства", – заверила она.

Стоит напомнить, что в июле Верховный суд Испании принял решение, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты или Мелильи, нельзя немедленно возвращать в соответствии со специальным режимом отказа в пересечении границы, действующим в этих анклавах.

За последнюю неделю в Сеуту проникли 1 500 мигрантов, которые переплыли море из Марокко.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своем североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности.



