Мурешан: Политический кризис может привести к власти ультраправых.

Кандидат в премьер-министры Румынии Зигфрид Мурешан призвал Социал-демократическую партию поддержать его кандидатуру, иначе, как он предупредил, политический тупик может завершиться приходом к власти ультраправых.

Об этом Мурешан заявил в интервью Politico, передает eurointegration.com.ua

Как отметил политик, "до конца следующей недели" он обратится к Социал-демократической партии (PSD) с просьбой о поддержке, хотя руководство партии пока отказывается это делать.

"Румынские социалисты стоят перед моментом истины – им нужно решить, будут ли они вести себя как ответственные европейские социал-демократы и поддержат проевропейское правительство, или будут усиливать сотрудничество с радикально правой, антиевропейской популистской экстремистской партией в нашей стране", – заявил Мурешан.

Еще одна неудача в Бухаресте грозит привести к досрочным выборам на фоне того, что в опросах лидирует ультраправая AUR.

Лидер PSD Сорин Гриндеану заявил в понедельник, что его фракция не будет голосовать за правительство Мурешана и поддержит только формирование правительства, в состав которого она войдет.

В то же время он не исключил возможности коалиции с ультраправым "Альянсом за союз румын" (AUR), который стремится к конфронтации с Брюсселем и поддерживает пророссийских кандидатов. Ранее в этом году PSD и AUR объединили свои голоса, чтобы свергнуть предыдущее правительство.

Мурешан призвал руководство левоцентристской фракции S&D в Брюсселе предотвратить это, утверждая, что они "очевидно несут ответственность за действия своих партий-членов" и что "у них возникнет очень серьёзная проблема с авторитетом, если они и впредь будут молчать о том, что их румынские партнеры тесно сотрудничают с ультраправыми".

"Пока европейские социалисты не примут меры, чтобы убедительно предотвратить это, мы, к сожалению, не можем исключить, что социалисты в других странах также пойдут по этому пути", – добавил он.

Гриндеану, однако, предположил, что его PSD можно убедить начать переговоры с Мурешаном, если тот согласится включить десять политических предложений, определённых как ключевые для PSD. Среди них – новый импульс для развития энергетической инфраструктуры, укрепление обороны и национальной безопасности, реформа сферы государственных услуг и инвестиции в образование и здравоохранение.

Однако если предложенный состав правительства и политическая программа будут отклонены, президент Никушор Дан получит конституционное право объявить новые выборы.

Мурешан признал, что ультраправая фракция сейчас набирает около 35 процентов в опросах, тогда как его собственная правоцентристская партия PNL – лишь 21 процент.

"Досрочные выборы – не лучший вариант для меня. Я считаю, что нам следует попытаться сформировать проевропейское правительство уже сейчас. Но если это окажется невозможным, думаю, не следует исключать такой вариант", – сказал он.

По его мнению, приход к власти в Румынии ультраправых значительно затруднил бы сотрудничество с ЕС, поскольку "любое антиевропейское правительство за столом переговоров будет стремиться к ослаблению Европы".

К тому же, "у нас будет правительство, которое будет очень дружественно настроенным к России, и всё это будет вредно для народа Румынии и для Европейского союза", – добавил Мурешан.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава прежней правительственной коалиции, в которую входили вместе с Национально-либеральной партией, Союзом объединения румын и партией венгерского меньшинства, и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.