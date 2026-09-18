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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Сентября 2026, 20:46
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Кандидат в премьеры Румынии представит программу правительства на следующей неделе

Евродепутат Зигфрид Мурешан, выдвинутый президентом в качестве кандидата в премьер-министры Румынии, планирует представить основные принципы программы своего правительства на следующей неделе.

Кандидат в премьеры Румынии представит программу правительства на следующей неделе.
Кандидат в премьеры Румынии представит программу правительства на следующей неделе.

Мурешан заявил, что будет готов представить наброски правительственной программы в начале следующей недели и что с этого дня начинает готовить её совместно с представителями Национально-либеральной партии, Союза спасения Румынии и партии венгерского меньшинства, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

"Я готов сформировать серьезное реформистское проевропейское правительство, которое предложит повестку дня по модернизации Румынии… Убежден, что Румынии нужно серьезное и надежное правительство как можно скорее – правительство, которое продолжит реформы, проекты и программы, начатые в прошлом году", – заявил он.

"Наша цель – представить вам приоритеты правительственной программы в начале следующей недели", – добавил Мурешан.

Он пообещал провести обсуждения с депутатами парламента Румынии на основе приоритетов программы и обеспечить "максимальную прозрачность".

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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