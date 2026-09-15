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zdg.md logozdg
15 Сентября 2026, 20:18
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Мурешан: ЕС готов оказать Молдове дополнительную поддержку в сфере безопасности

Европейский союз готов оказать Республике Молдова дополнительную поддержку для защиты граждан и укрепления безопасности, в том числе за счет европейских фондов, если власти обратятся с соответствующей просьбой.

Мурешан: ЕС готов оказать Молдове дополнительную поддержку в сфере безопасности.
Мурешан: ЕС готов оказать Молдове дополнительную поддержку в сфере безопасности.

Заявление было сделано в Страсбурге румынским депутатом Европарламента Зигфридом Мурешаном, докладчиком по многолетнему бюджету ЕС на период 2028–2034 годов, передает zdg.md

Мурешан заявил, что с начала российского вторжения в Украину ЕС дал понять властям из Кишинева, что готов оказать Республике Молдова любую необходимую поддержку для защиты граждан.

«Всякий раз, когда Республика Молдова обращалась к ЕС за поддержкой в снижении энергетической зависимости, в успешном преодолении периодов, когда Российская Федерация пыталась угрожать Республике Молдова энергоресурсами, когда власти Республики Молдова запрашивали дополнительные европейские средства для укрепления своей безопасности и обороны, ЕС всегда отвечал положительно», — заявил депутат Европарламента.

По словам Мурешана, Республика Молдова располагает 1,9 миллиардами евро в рамках Плана экономического роста на период 2025–2027 годов, однако европейская поддержка может быть дополнена, если власти из Кишинева обратятся с соответствующей просьбой.

«В дополнение к 1,9 миллиардам евро, которые находятся в распоряжении Республики Молдова в рамках Плана роста на эти три года — 2025, 2026 и 2027 — всякий раз, когда Республика Молдова будет запрашивать дополнительную поддержку для защиты граждан Республики Молдова, ЕС будет готов предоставить эту поддержку, в том числе в форме европейских фондов», — отметил Мурешан.

Депутат Европарламента отметил, что в последние годы объем европейских фондов, предназначенных для Республики Молдова, увеличился после ежегодных переговоров по бюджету ЕС.

«На каждых ежегодных переговорах по бюджету ЕС в последние годы нам удавалось увеличивать объем средств, предназначенных для Республики Молдова», — добавил он.

Мурешан также сообщил, что в этом году он внес поправку в бюджет ЕС на 2027 год с просьбой об увеличении объема средств, предназначенных для Республики Молдова. Депутат Европарламента выразил уверенность в том, что поправка получит поддержку на пленарном заседании Европарламента и что в ходе заключительных переговоров с Европейской комиссией и Советом ЕС будут получены дополнительные европейские средства для Республики Молдова.

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Источник
zdg.md logozdg
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