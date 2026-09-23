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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Сентября 2026, 15:24
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Кандидат в премьеры Румынии ожидает своего утверждения на следующей неделе

Зигфрид Мурешан заявил, что в начале следующей недели он обратится к парламенту с просьбой выразить вотум доверия предложенному им составу правительства.

Кандидат в премьеры Румынии ожидает своего утверждения на следующей неделе.
Кандидат в премьеры Румынии ожидает своего утверждения на следующей неделе.

Мурешан, который пока не имеет необходимых для утверждения 233 голосов в парламенте, планирует встретиться с лидером крупнейшей в парламенте Социал-демократической партии Сорином Гриндяну, чтобы попытаться заручиться его поддержкой, передает eurointegration.com.ua

Он также отметил, что планирует представить программу правительства и состав кабинета министров в ближайшие дни перед возможным голосованием по выражению доверия, которое состоится во вторник.

"В настоящее время мы рассчитываем на однозначную поддержку 169 депутатов, и результат голосования будет зависеть от того, является ли Социал-демократическая партия такой, какой она себя позиционирует, а именно ответственной проевропейской партией, или партнером ультраправой партии AUR", – заявил Мурешан журналистам в Бухаресте.

Политический кризис в Румынии продолжается с конца весны 2026 года, когда социал-демократы вышли из состава предыдущей правительственной коалиции, в которую входили вместе с Национально-либеральной партией, Союзом объединения румын и партией венгерского меньшинства, и поддержали вотум недоверия правительству Илие Боложана.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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