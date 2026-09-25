Мурешан назвал состав кабинета, который представит парламенту Румынии.

Назначенный премьер-министр Румынии Зигфрид Мурешан в пятницу представил состав кабинета, который он предлагает парламенту для утверждения.

Он сообщил, что программа правительства и список министров будут представлены парламенту в субботу, 26 сентября, передает moldpres.md

«Это команда, с которой мы идем в парламент Румынии. На должность главы каждого министерства я предложил компетентных, серьезных и подготовленных людей, готовых взять на себя ответственность за управление страной», — написал Зигфрид Мурешан в Facebook.

По словам назначенного премьера, перед будущими министрами поставлены конкретные задачи в тех сферах, которыми им предстоит руководить.

«Впереди у нас много работы. Люди ждут от нас конкретных результатов, и у каждого министра есть четкие цели и понимание того, что нужно делать для их достижения. Завтра мы представим программу правительства и список кабинета и сделаем следующий шаг к утверждению стабильного правительства, готового приступить к работе с первого дня», — заявил Мурешан.

Предложенный назначенным премьером состав правительства выглядит следующим образом:

Министерство внутренних дел, вице-премьер — Мирча Абрудеан (PNL);

Министерство национальной обороны, вице-премьер — Раду Мируцэ (USR);

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий, вице-премьер — Танцош Барна (UDMR);

Министерство юстиции — Андреа Киш (независимая);

Министерство финансов — Александру Назаре (PNL);

Министерство иностранных дел — Оана Цою (USR);

Министерство здравоохранения — Оана Георгиу (PNL);

Министерство транспорта и инфраструктуры — Кэтэлин Друлэ (USR);

Министерство развития, общественных работ и администрации — Чеке Аттила (UDMR);

Министерство труда, семьи, молодежи и социальной солидарности — Ралука Туркан (PNL);

Министерство инвестиций и европейских проектов — Драгош Пыслару (PNL);

Министерство экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма — Иринеу Дэрэу (USR);

Министерство окружающей среды, водных и лесных ресурсов — Диана Бузояну (USR);

Министерство энергетики — Себастьян Бурдужа (PNL);

Министерство культуры — Булчу Коппань Этвёш (UDMR);

Министерство образования и исследований — Михай Димиан (PNL);

Генеральный секретарь правительства в ранге министра — Дан Решитнек (USR).

PNL, USR и UDMR в пятницу объявили своих кандидатов в кабинет Мурешана, а на пост министра юстиции в качестве независимого кандидата предложена бывшая судья Андреа Киш. Все кандидатуры должны пройти парламентскую процедуру утверждения.

Зигфрид Мурешан был назначен кандидатом на должность премьер-министра президентом Румынии Никушором Даном 17 сентября по итогам консультаций с партиями и политическими формированиями, представленными в парламенте.

Согласно конституционной процедуре, назначенный кандидат на должность премьер-министра должен запросить у парламента вотум доверия программе правительства и всему составу кабинета.