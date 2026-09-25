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moldpres.md logomoldpres
25 Сентября 2026, 22:00
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Мурешан назвал состав кабинета, который представит парламенту Румынии

Назначенный премьер-министр Румынии Зигфрид Мурешан в пятницу представил состав кабинета, который он предлагает парламенту для утверждения.

Мурешан назвал состав кабинета, который представит парламенту Румынии.
Мурешан назвал состав кабинета, который представит парламенту Румынии.

Он сообщил, что программа правительства и список министров будут представлены парламенту в субботу, 26 сентября, передает moldpres.md

«Это команда, с которой мы идем в парламент Румынии. На должность главы каждого министерства я предложил компетентных, серьезных и подготовленных людей, готовых взять на себя ответственность за управление страной», — написал Зигфрид Мурешан в Facebook.

По словам назначенного премьера, перед будущими министрами поставлены конкретные задачи в тех сферах, которыми им предстоит руководить.

«Впереди у нас много работы. Люди ждут от нас конкретных результатов, и у каждого министра есть четкие цели и понимание того, что нужно делать для их достижения. Завтра мы представим программу правительства и список кабинета и сделаем следующий шаг к утверждению стабильного правительства, готового приступить к работе с первого дня», — заявил Мурешан.

Предложенный назначенным премьером состав правительства выглядит следующим образом:

  • Министерство внутренних дел, вице-премьер — Мирча Абрудеан (PNL);
  • Министерство национальной обороны, вице-премьер — Раду Мируцэ (USR);
  • Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий, вице-премьер — Танцош Барна (UDMR);
  • Министерство юстиции — Андреа Киш (независимая);
  • Министерство финансов — Александру Назаре (PNL);
  • Министерство иностранных дел — Оана Цою (USR);
  • Министерство здравоохранения — Оана Георгиу (PNL);
  • Министерство транспорта и инфраструктуры — Кэтэлин Друлэ (USR);
  • Министерство развития, общественных работ и администрации — Чеке Аттила (UDMR);
  • Министерство труда, семьи, молодежи и социальной солидарности — Ралука Туркан (PNL);
  • Министерство инвестиций и европейских проектов — Драгош Пыслару (PNL);
  • Министерство экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма — Иринеу Дэрэу (USR);
  • Министерство окружающей среды, водных и лесных ресурсов — Диана Бузояну (USR);
  • Министерство энергетики — Себастьян Бурдужа (PNL);
  • Министерство культуры — Булчу Коппань Этвёш (UDMR);
  • Министерство образования и исследований — Михай Димиан (PNL);
  • Генеральный секретарь правительства в ранге министра — Дан Решитнек (USR).

PNL, USR и UDMR в пятницу объявили своих кандидатов в кабинет Мурешана, а на пост министра юстиции в качестве независимого кандидата предложена бывшая судья Андреа Киш. Все кандидатуры должны пройти парламентскую процедуру утверждения.

Зигфрид Мурешан был назначен кандидатом на должность премьер-министра президентом Румынии Никушором Даном 17 сентября по итогам консультаций с партиями и политическими формированиями, представленными в парламенте.

Согласно конституционной процедуре, назначенный кандидат на должность премьер-министра должен запросить у парламента вотум доверия программе правительства и всему составу кабинета.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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