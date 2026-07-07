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meduza.io logomeduza
7 Июля 2026, 18:30
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Монеточку заочно приговорили к году колонии за отсутствие маркировки "иноагент"

Мировой судья в Москве заочно приговорил к году колонии певицу Лизу Монеточку (Елизавету Гырдымову) по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

Монеточку заочно приговорили к году колонии за отсутствие маркировки &#34;иноагент&#34;.
Монеточку заочно приговорили к году колонии за отсутствие маркировки "иноагент".

Также суд назначил певице три года запрета на администрирование в Интернете, пишет meduza.io

Дело Монеточки рассмотрели за один день. Прокуратура требовала приговорить певицу к году и 10 месяцам колонии.

Минюст России объявил Монеточку «иноагентом» в январе 2023 года. В июне и августе того же года Басманный районный суд Москвы назначил ей два штрафа по 30 тысяч рублей за посты без маркировки об «иноагентстве».

О деле против певицы стало известно в сентябре 2025-го. Поводом стало отсутствие «иноагентской» плашки в постах в инстаграме Монеточки. Вскоре после этого певицу объявили в розыск и заочно арестовали.

Источник
meduza.io logomeduza
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