Монеточку заочно приговорили к году колонии за отсутствие маркировки "иноагент".

Мировой судья в Москве заочно приговорил к году колонии певицу Лизу Монеточку (Елизавету Гырдымову) по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

Также суд назначил певице три года запрета на администрирование в Интернете, пишет meduza.io

Дело Монеточки рассмотрели за один день. Прокуратура требовала приговорить певицу к году и 10 месяцам колонии.

Минюст России объявил Монеточку «иноагентом» в январе 2023 года. В июне и августе того же года Басманный районный суд Москвы назначил ей два штрафа по 30 тысяч рублей за посты без маркировки об «иноагентстве».

О деле против певицы стало известно в сентябре 2025-го. Поводом стало отсутствие «иноагентской» плашки в постах в инстаграме Монеточки. Вскоре после этого певицу объявили в розыск и заочно арестовали.