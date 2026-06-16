Апелляционная палата оставила в силе приговор Никанору Чокинэ.

Никанор Чокинэ, бывший примар села Болдурешты, осуждённый на семь лет лишения свободы по делу о смертельном наезде на ребёнка и оставлении места ДТП, останется под стражей.

Апелляционная палата оставила в силе приговор Кишинёвского суда от 27 февраля 2026 года, передает tv8.md

Решение было принято судебной коллегией под председательством судьи Ион Булхак. Суд отклонил как апелляцию прокуроров, так и жалобы защиты, оставив в силе приговор Кишинёвского суда от 27 февраля 2026 года.

Без изменений остался и приговор второму фигуранту дела — Иону Андронаке, которого следствие считает пособником в сокрытии следов аварии. Ранее суд назначил ему два года лишения свободы, однако к реальному отбыванию определены шесть месяцев заключения, а оставшаяся часть наказания назначена условно с испытательным сроком три года.

В отношении Чокинэ суд ранее применил максимальное наказание, предусмотренное по инкриминируемым статьям, — семь лет лишения свободы.

Оба осуждённых продолжают отрицать свою вину.