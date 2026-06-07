7 Июня 2026, 09:00
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В Кишиневе возник пожар, вызванный молнией: эвакуированы 15 человек, включая детей
Утром 7 июня в Кишиневе, на мансарде жилого дома по адресу улица Андрея Доги, 13/С, вспыхнул пожар.
Об этом пишет omniapres.md
В службу 112 поступил звонок в 06:36, после того как пламя охватило мансарду пятиэтажного здания.
На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Благодаря оперативной работе пожар был локализован в 07:01, после чего повышенный уровень реагирования был снят.
В целях безопасности пожарные эвакуировали из здания 15 человек - 10 взрослых и 5 несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать молния.
Пожарные продолжают работу по полной ликвидации пожара, а специалисты должны установить все обстоятельства и точную причину возгорания.