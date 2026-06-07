В Кишиневе возник пожар, вызванный молнией: эвакуированы 15 человек, включая детей.

Об этом пишет omniapres.md

В службу 112 поступил звонок в 06:36, после того как пламя охватило мансарду пятиэтажного здания.

На место происшествия прибыли несколько пожарных бригад. Благодаря оперативной работе пожар был локализован в 07:01, после чего повышенный уровень реагирования был снят.

В целях безопасности пожарные эвакуировали из здания 15 человек - 10 взрослых и 5 несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать молния.

Пожарные продолжают работу по полной ликвидации пожара, а специалисты должны установить все обстоятельства и точную причину возгорания.