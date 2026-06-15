Молдова изучает опыт Хорватии для цифровизации школ.

Представители 12 учебных заведений-пилотов, Министерства образования и исследований, UNICEF и Национального центра цифровых инноваций в образовании Clasa Viitorului посетили Загреб, где ознакомились с подходами Хорватии к внедрению цифровых технологий в школах, передает logos-pres.md

В информации министерства сообщается, что в ходе визита участники посетили три общеобразовательных учреждения, где изучили использование интерактивных цифровых платформ, организацию современных учебных пространств и методы преподавания с применением технологий.

Также делегация ознакомилась с деятельностью Хорватской академической и исследовательской сети — национальной организации, отвечающей за цифровую инфраструктуру в сфере образования и исследований.

Среди решений, которые представляют интерес для молдавской системы образования, участники выделили стратегическое планирование цифровой трансформации на уровне школ, роль руководителей учебных заведений в управлении процессом изменений, постоянное повышение квалификации учителей и использование цифровых инструментов для развития компетенций учащихся.

Отдельное внимание было уделено интеграции цифровых платформ в повседневное управление школами — для организации учебного процесса, коммуникации с родителями и мониторинга прогресса учеников.

По словам заместителя начальника главного управления политики в области общего образования министерства образования и исследований Анжелы Присакару, изучение опыта Хорватии подтвердило возможности цифровизации для изменения образовательных процессов.

«Мы увидели, как технологии, если они интегрированы грамотно и поддерживаются системно, могут изменить способ обучения детей и работы учителей», — заявила она.

Визит был организован в рамках программы «Цифровые инновации образовательной системы Республики Молдова», которую реализует UNICEF в партнерстве с министерством образования и исследований при финансовой поддержке Глобального партнерства для образования.

Полученные во время поездки практики планируется использовать для развития цифровой зрелости школ, участвующих в проекте Acceleratorul Digital, а также при возможном расширении инициативы на национальном уровне.