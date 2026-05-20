Туризм в Молдове переходит из Минкультуры в Минэкономики.

Вместе с этим ведомство получит Национальный офис туризма, а его штат увеличится со 117 до 150 сотрудников, говорится в одобренном проекте решения кабмина, передает rupor.md

Согласно документу, министерство экономического развития станет правопреемником по правам и обязанностям, связанным с туризмом. Имущество Национального офиса туризма также передадут из управления министерства культуры в управление экономического ведомства.

После реорганизации в структуре министерства появится направление политики развития туризма. Кроме того, в перечень сфер ответственности ведомства включат технологические инновации.

Предельная численность центрального аппарата министерства увеличится на 33 единицы. Четыре должности будут переведены из министерства культуры. Дополнительные расходы на зарплаты сотрудников составят около 11,8 миллиона леев в год.

Министр Евгений Осмокеску заявил, что ведомство пересматривает свою структуру из-за новых направлений работы.

«Мы включаем два новых для нас вида деятельности, туризм и технологические инновации, а также включаем Национальный офис туризма в список публичных учреждений, учредителем которых является министерство», — сказал Осмокеску.

По его словам, экономическое ведомство продолжит сотрудничать с министерством культуры, поскольку туризм связан с культурным наследием. Осмокеску также отметил, что в этой сфере уже реализуются проекты с участием иностранных партнеров.

О намерении передать туризм экономическому ведомству Осмокеску говорил еще в декабре 2025 года. Тогда он объяснял это положительной динамикой туристического сектора за последние годы.