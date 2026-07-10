Многие пляжи Европы вводят всё более строгие правила.

В Европе в разгаре сезон беззаботного отдыха у моря. Но по мере того как растёт давление овертуризма и угрозы для прибрежных экосистем, многие пляжи на континенте вводят всё более строгие правила.

Чтобы не лишиться своих вещей или не заплатить штраф, познакомьтесь с правилами, о которых вы могли и не подозревать, собираясь провести время на песке, передает euronews.com

Запреты на пляжное оборудование

На некоторых пляжах использование пляжного инвентаря ограничивают ради защиты природной среды.

На Сардинии пляж Пунта Молентис в Вилласимиусе ввёл ограничения на использование зонтиков, палаток и шатров на пляже.

Сначала местный мэр заявил, что пользоваться ими смогут только люди старше 65 лет или родители детей младше 10 лет. После критики правило смягчили: теперь разрешён один зонт или шатёр на семью или компанию при условии, что его ставят в месте, указанном работниками пляжа.

На пляже Пелоса, также на Сардинии, правила требуют, чтобы посетители стелили под пляжные полотенца специальные коврики, которые собирают меньше песка. В этом году норму обещают применять строже: нарушителям грозят штрафы до 100 евро, выписываемые на месте.

В Греции сегодня насчитывается 251 пляж, где запрещены любые постройки — от арендных шезлонгов и зонтиков до временных деревянных конструкций.

Курить на песке нельзя

Более чем на 600 пляжах в Испании запрещено курить и пользоваться электронными сигаретами, в том числе на пляжах Барселоны, Сан-Себастьяна и многих курортов Канарских и Балеарских островов.

В прошлом году Франция ввела общенациональный запрет на курение на пляжах, прилегающих к купальным зонам: за нарушение предусмотрен штраф в 135 евро.

Во многих прибрежных районах Италии сигареты также под запретом, особенно в регионах Венето, Эмилия-Романья, Сардиния и Апулия.

Купальники не для улиц

Городские центры рядом с пляжами всё жёстче относятся к появлению людей в купальниках на улицах.

В Сорренто на юге Италии за прогулку по городу в бикини или одних плавках можно получить штраф до 500 евро.

В португальском курортном городке Албуфейра любой, кого застигнут в одном купальнике вне обозначенных пляжных зон, территорий отелей или бассейнов, рискует заплатить от 300 до 1 500 евро.

В ряде регионов Испании, например в Барселоне и на Майорке, действуют правила, запрещающие заходить в местные магазины и рестораны с голым торсом или в купальнике. За нарушение можно получить штраф до 300 евро.

В Малаге мэрия установила таблички на английском языке, напоминающие туристам, что местные правила поведения, включая требования к одежде, распространяются и на них.

В прибрежных городах Сплит, Дубровник и Хвар в Хорватии приняты законы о «нарушении общественного порядка», которые касаются тех, кто разгуливает с голым торсом или в купальнике. За это грозит штраф до 150 евро.

В Ницце, Франции, любой человек — и турист, и местный житель — может получить штраф 35 евро на месте за прогулку по городу с голым торсом или 38 евро за купание топлес там, где это запрещено.

Город Варенна на озере Комо в Италии последовал примеру приморских курортов: туристам с голым торсом или в купальнике там грозит штраф до 200 евро.

Мочиться в море нельзя

В городе Виго в североиспанской Галисии с 2022 года за так называемую «физиологическую эвакуацию на пляже или в море» — мочеиспускание — предусмотрен штраф в 750 евро.

В 2024 году к нему присоединилась Марбелья, запретив подводное мочеиспускание на 25 пляжах муниципалитета Малага.

Музыку потише

Любители пляжного отдыха в Португалии рискуют получить штраф на тысячи евро за слишком громкую музыку.

Переносные колонки, громко проигрывающие музыку и мешающие местным жителям и туристам, с 2023 года запрещены Национальным морским управлением страны (AMN).

Размер штрафа для отдельных лиц варьируется от 200 до 4 000 евро, для групп — от 2 000 до 36 000 евро. Нарушающий покой «аксессуар» — например колонка — может быть также конфискован.

Не приводите слонов на пляж

Во многих европейских странах действуют особые правила для вывода животных на пляж.

Во время высокого сезона на многих пляжах Италии, Испании, Франции и Хорватии собакам вход запрещён, особенно в зонах с маркировкой «Голубой флаг»; на некоторых пляжах их пускают лишь в определённые часы — ранним утром или поздним вечером.

Лошади летом также запрещены на многих европейских пляжах.

Если же вы вдруг решили привести на пляж слона, то Гранвиль в Нормандии, Франция, лучше исключить из планов: здесь этих животных запретили ещё в 2009 году, после того как гастролирующий цирк позволил слонам искупаться в море, и те оставили в воде свои «следы».