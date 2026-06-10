Цены на сахар в Молдове неминуемо вырастут.

Влияние тенденций внешнего рынка сахара на сахарный рынок Молдовы ограничено - благодаря высокой (около 75%) базовой таможенной пошлине и, соответственно, ограниченному импорту, передает logos-pres.md

Однако внутренняя логика развития ситуации на молдавском рынке сахара свидетельствует, что в будущем маркетинговом сезоне наметившийся мировой тренд на подорожание сахара вполне может встретить горячий отклик в Молдове.

Вопрос, скорее всего, состоит не в том, подорожает ли сахар на молдавском рынке, а когда и насколько.

«Сладкая жизнь» в мире

Имеет смысл напомнить, что в мае текущего года индекс цен ФАО на сахар вырос сразу на 7,5%. Таким образом, майское повышение глобального индекса цен ФАО на сахар с лихвой компенсировало снижение этого индекса в апреле.

Более того, именно сахар, наряду с зерновыми, стал главным фактором давления (на повышение, снизу — вверх) на индекс продовольственных цен ФАО в прошлом месяце. Эксперты отмечают, что майское повышение мирового индекса цен ФАО на сахар обусловлено (пока) только опасениями.

Согласно прогнозам, в Бразилии из-за глобального энергетического кризиса по причине войны в Иране очень значительная часть хорошего урожая сахарного тростника пойдет на производство этанола. Тогда как производство собственно сахара может сократиться.

Погодные условия, вызванные Эль-Ниньо, негативно скажутся на производстве сахара в Индии и Таиланде. Все это вместе может привести к сокращению мирового экспортного предложения сахара в сезоне 2026–2027 годов. Хуже того, аналитики агентства Bloomberg оценивают ситуацию еще менее оптимистично. Они считают, что война в Иране будет иметь «отсроченный эффект».

Даже если война на Ближнем Востоке завершится в ближайшее время, мир будет восполнять израсходованные запасы – это станет фактором долгосрочной поддержки мировых цен на энергоресурсы на сравнительно высоком уровне. Очевидно, это скажется на стоимости других ресурсов, в частности – удобрений. Как результат – на доступности и стоимости продовольствия, а также на ценах биоэнергетического сырья (сахарного тростника и зерновых в том числе). Увы, слишком много экспертов с мировым именем сходятся во мнении, что «к Рождеству многие потребители явно прочувствуют продовольственную инфляцию своими кошельками».

«Сладкая жизнь» в Молдове

В Молдове косвенно и прямо речь идет об унификации НДС на агропродовольственном рынке. О продвигавшейся (многими бизнес-ассоциациями Молдовы и некоторыми партнерами по развитию) щадящей идее снизить базовую ставку НДС для всей агропродовольственной цепи до 12-14% сейчас уже почти никто не вспоминает. Более правдоподобной (с точки зрения пополнения госбюджета, сокращения государственных расходов) и простой (с точки зрения администрирования) представляется идея повысить НДС для сельскохозяйственных и продовольственных продуктов до базового уровня – 20%.

Интересы свеклосахарной индустрии потенциальное изменение режима налогообложения затрагивает в большей мере, чем интересы многих других отраслей агропродовольственного бизнеса. Поскольку сегодня в свеклосахарном комплексе и сырье (сахарная свекла) и сахар облагаются по сниженной ставке НДС – 8%.

Соответственно, более чем двукратное повышение этого налога наверняка отразится на цене финальных продуктов. Поскольку НДС – это «потребительский налог», наиболее отчетливо прирост налоговой нагрузки почувствуют конечные – бытовые — потребители молдавского сахара. Это признают даже не оппозиционные политики, которые по определению заинтересованы в социально-электоральном спокойствии в Молдове. Тем не менее, некоторые из них анонсировали потенциальное повышение цен на продукты питания на рынке Молдовы примерно на 10%.

Конкуренция решает все

До сих пор «температуру цен» сахарного рынка Молдовы и его операторы, и власти страны замеряли, исходя из академического соотношения «предложение/спрос». Соответственно, имели значение и были важным предметом профессиональной дискуссии: объемы производства свеклы и сахара, размеры товарных запасов прошлогоднего местного и импортного сахара, размер платежеспособного спроса потребителей сахара. Однако сейчас классическая формула, определяющая конъюнктуру рынка, в Молдове может частично отключиться.

На сайте правительства РМ во второй раз появился проект регламента преференциального импорта сахара. Имеет смысл напомнить, что несколько месяцев назад проект этого решения был отозван. Во «втором пришествии» этого документа механизм регламентации импорта не изменился – поставки сахара в рамках соглашений о свободной торговле со странами CEFTA (Сербией, прежде всего) и СНГ предлагается ограничить квотой в размере 3 тыс. тонн в год.

Причем эта квота должна использоваться импортерами сахара по принципу «первым пришел – первым обслужен», а не закрепляется эксклюзивно за промышленными потребителями сахара (как это было установлено решением правительства в ноябре прошлого года для сахара из ЕС).

Также следует отметить, что проект постановления правительства не предусматривает предоставление промышленным потребителям какого-либо иного доступа к сахару в режиме свободной торговли и не предусматривает выделение дополнительных квот в рамках действующей евроквоты. То есть, предлагаемые меры не создают для пищевой промышленности Молдовы новые возможности закупки сахара по конкурентной цене, а усиливают ограничения на местном сахарном рынке.

Немного изменилось только министерское обоснование проекта решения правительства. В частности, в нем отмечается, что в период январь-май 2026 в Молдову импортировано около 1 тыс. тонн сахара – из Сербии (437 тонн) и Беларуси (603 тонны). Надо полагать, с точки зрения инициаторов и авторов документа – это много. В свою очередь, промышленные потребители сахара сочли обоснование поверхностным.

По их мнению, «в контексте годового промышленного потребления сахара на уровне около 25 тыс. тонн данный объем выглядит статистически несущественным и не может рассматриваться как фактор дестабилизации рынка».

Под впечатлением от второй попытки провести (через строй оппонентов) решение о жестком ограничении преференциального импорта сахара из упомянутых выше стран, молдавские промпотребители сахара написали второе письмо против такого решения. Послание в адрес руководства правительства и парламента РМ опять подписали два десятка предприятий, на долю которых «приходится около 65% потребления сахара пищевой промышленностью Молдовы».

Они предлагают:

— во-первых, «приостановить рассмотрение и принятие проекта до представления полного анализа его воздействия на экономические (в том числе – конкурентные) и социальные последствия предлагаемых мер»;

— во-вторых, «разработать и утвердить нормативно-правовую базу, необходимую для применения режима «конечного назначения», предусмотренного статьей 323 Таможенного кодекса №95/2021, в отношении импорта сахара, предназначенного для промышленной переработки».

Иными словами, сахаропроизводители и сахаропотребители опять входят в дискуссию о размерах потенциального урожая, производства, товарных запасах. Однако есть мнение, что на сахарном рынке Молдовы в краткосрочной перспективе «температура цен» будет определяться не столько этими составляющими, сколько одним важнейшим фактором – количеством продавцов сахара, реально конкурирующих друг с другом. Если импорт сахара из CEFTA и СНГ до конца текущего года будет ограничен неполными 3 тыс. тонн и принципом «первым пришел – первым обслужен», продавцов сахара на рынке Молдовы останется «один-два – и обчелся».

В контексте мирового тренда на укрепление цен на сахар и перспективы повышения НДС на него в Молдове, рост сахарных цен на молдавском рынке – это вопрос времени. Тем более, что промышленные потребители сахара «доедают» товарные запасы сахара, ранее ввезенного в Молдову в преференциальном режиме, и вступают в период сезонного повышения спроса на сахар (для консервирования плодоовощной продукции как минимум).

Кстати, как утверждают операторы сахарного рынка Молдовы, уже в конце мая – начале июня закупочные оптовые цены на сахар для производства продуктов питания в Молдове увеличились с февральского диапазона 13,7-14,2 лея/кг до актуального уровня 15,5 лея/кг в среднем.

Промпотребители сахара опасаются, что в случае принятия нового регламента об импорте сахара, цена этого (сырья) для них может вырасти до 17 леев/кг, поскольку механизма ограничения роста цен на промышленное сырье власти страны пока не предлагают.