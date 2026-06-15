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tv8.md logotv8
15 Июня 2026, 11:08
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Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал золото чемпионата Европы по гребле

Молдавский каноист Сергей Тарновский подтвердил статус фаворита на дистанции 5000 метров и выиграл золотую медаль на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Соревнование проходило в Португалии.

Коллаж: tv8.md
Коллаж: tv8.md

Как сообщили в Центре спортивной подготовки национальных сборных, Тарновский финишировал первым, показав время 23:06.332. Второе место занял представитель Венгрии. На третьем расположился спортсмен из Польши, пишет tv8.md

Отдельно отметили выступление молдавских спортсменок Даниелы Кочю и Елены Глизан, которые заняли 5-е место в соревнованиях каноэ-двойки на дистанции 500 метров.

Источник
tv8.md logotv8
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