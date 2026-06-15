Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал золото чемпионата Европы по гребле

Как сообщили в Центре спортивной подготовки национальных сборных, Тарновский финишировал первым, показав время 23:06.332. Второе место занял представитель Венгрии. На третьем расположился спортсмен из Польши, пишет tv8.md

Отдельно отметили выступление молдавских спортсменок Даниелы Кочю и Елены Глизан, которые заняли 5-е место в соревнованиях каноэ-двойки на дистанции 500 метров.