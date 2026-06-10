В мае потребление природного газа превысило 14,6 млн кубометров.

Как отметили в АО Energocom, из общего объёма, выставленного к оплате за май, бытовые потребители использовали около 12,8 млн кубических метров природного газа, тогда как небытовые клиенты потребили примерно 1,7 млн кубометров, передает moldpres.md

Для обеспечения максимально точного выставления счетов за потребление АО Energocom призывает потребителей ежемесячно передавать актуальные показания газовых счётчиков и обеспечивать доступ уполномоченного персонала оператора системы распределения в период сбора данных.

Представители компании объясняют, что при отсутствии фактических показаний операторы распределения передают поставщику ориентировочные данные о потреблении, которые впоследствии используются при формировании счетов.

Energocom напоминает, что лица, у которых есть вопросы или неясности в отношении выставления счетов за потребление природного газа за май 2026 года, могут обращаться в колл-центр компании по номеру телефона 1309. Кроме того, потребители могут обратиться в Центр обслуживания клиентов в муниципии Кишинёв, расположенный по адресу ул. Иона Крянгэ, 6V, который работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Начиная с 2025 года АО Energocom выполняет функции публичного поставщика природного газа для бытовых потребителей в Республике Молдова, управляя процессом выставления счетов и взаимодействия с клиентами на национальном уровне.