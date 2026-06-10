theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
10 Июня 2026, 18:52
1 005
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В мае потребление природного газа превысило 14,6 млн кубометров

Потребители в Республике Молдова использовали около 14,6 млн кубических метров природного газа в мае 2026 года, при этом большая часть объёма пришлась на домохозяйства.

В мае потребление природного газа превысило 14,6 млн кубометров.
В мае потребление природного газа превысило 14,6 млн кубометров.

Как отметили в АО Energocom, из общего объёма, выставленного к оплате за май, бытовые потребители использовали около 12,8 млн кубических метров природного газа, тогда как небытовые клиенты потребили примерно 1,7 млн кубометров, передает moldpres.md

Для обеспечения максимально точного выставления счетов за потребление АО Energocom призывает потребителей ежемесячно передавать актуальные показания газовых счётчиков и обеспечивать доступ уполномоченного персонала оператора системы распределения в период сбора данных.

Представители компании объясняют, что при отсутствии фактических показаний операторы распределения передают поставщику ориентировочные данные о потреблении, которые впоследствии используются при формировании счетов.

Energocom напоминает, что лица, у которых есть вопросы или неясности в отношении выставления счетов за потребление природного газа за май 2026 года, могут обращаться в колл-центр компании по номеру телефона 1309. Кроме того, потребители могут обратиться в Центр обслуживания клиентов в муниципии Кишинёв, расположенный по адресу ул. Иона Крянгэ, 6V, который работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Начиная с 2025 года АО Energocom выполняет функции публичного поставщика природного газа для бытовых потребителей в Республике Молдова, управляя процессом выставления счетов и взаимодействия с клиентами на национальном уровне.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте