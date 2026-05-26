theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
snob
26 Мая 2026, 10:53
5 862
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мировое население может приблизиться к критической точке уже к 2064 году

Международная группа учёных представила математическую модель, которая прогнозирует резкий спад численности населения Земли во второй половине XXI века.

Мировое население может приблизиться к критической точке уже к 2064 году.
Мировое население может приблизиться к критической точке уже к 2064 году.

Авторы работы использовали нелинейное дифференциальное уравнение с обратной связью по скорости. По словам исследователей, модель описывает демографические процессы человечества за последние 12 тысяч лет точнее, чем традиционные подходы, основанные на локальных показателях рождаемости и смертности, пишет snob.ru

В отличие от классических прогнозов ООН, новая система рассматривает население планеты как единую взаимосвязанную структуру. Учёные сравнили глобальную демографию с физическими системами, в которых внутренние связи между элементами способны резко менять динамику всей модели.

Расчёты показали, что мировое население может приблизиться к критической точке уже к 2064 году. Согласно прогнозу, после этого возможен не постепенный спад, а быстрый циклический обвал численности населения.

Авторы исследования связывают такой сценарий с накоплением эффекта взаимозависимости. По их оценке, в течение тысячелетий человечество росло благодаря объединению технологий, знаний и ресурсов, что ускоряло развитие цивилизации. Однако после достижения предельной точки та же система связей может усилить последствия локальных кризисов.

Учёные считают, что в условиях высокой взаимозависимости экономические, климатические или социальные потрясения способны запускать цепные реакции глобального масштаба. Это, по версии авторов работы, может привести к быстрому сокращению населения в разных регионах мира одновременно.

Источник
snob
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте