Авторы работы использовали нелинейное дифференциальное уравнение с обратной связью по скорости. По словам исследователей, модель описывает демографические процессы человечества за последние 12 тысяч лет точнее, чем традиционные подходы, основанные на локальных показателях рождаемости и смертности, пишет snob.ru

В отличие от классических прогнозов ООН, новая система рассматривает население планеты как единую взаимосвязанную структуру. Учёные сравнили глобальную демографию с физическими системами, в которых внутренние связи между элементами способны резко менять динамику всей модели.

Расчёты показали, что мировое население может приблизиться к критической точке уже к 2064 году. Согласно прогнозу, после этого возможен не постепенный спад, а быстрый циклический обвал численности населения.

Авторы исследования связывают такой сценарий с накоплением эффекта взаимозависимости. По их оценке, в течение тысячелетий человечество росло благодаря объединению технологий, знаний и ресурсов, что ускоряло развитие цивилизации. Однако после достижения предельной точки та же система связей может усилить последствия локальных кризисов.

Учёные считают, что в условиях высокой взаимозависимости экономические, климатические или социальные потрясения способны запускать цепные реакции глобального масштаба. Это, по версии авторов работы, может привести к быстрому сокращению населения в разных регионах мира одновременно.