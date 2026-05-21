Жители коммуны Петрешть выступили против объединения и требуют пересчитать население.

Жители требуют корректировки результатов переписи, поскольку существуют значительные расхождения между официальными данными и реальной ситуацией в общине, пишет logos-pres.md

«Согласно спискам Центральной избирательной комиссии, в селе Петрешть проживает 3201 избиратель. Собранные на местном уровне данные показывают, что в средней школе обучаются 410 детей, в детском саду – 128, а в возрасте до 3 лет – 99. Всего детей в возрасте от 0 до 18 лет – 974. Вместе с избирателями, только в Петрешть проживает 4175 человек, плюс в селе Меделень – 356 избирателей и 47 детей, что в сумме составляет около 4500 человек в двух селах. Официальная перепись показала только 3153–3186 человек, что составляет разницу более чем в 1400 человек», – пояснил мэр Сергей Горя.

Жители коммуны обратились в Национальное бюро статистики с просьбой опубликовать списки населения, чтобы проверить данные и установить причины исчезновения этих людей из официальных реестров.

Второй вопрос касался предложения об объединении. «Нам предложили объединиться с коммуной Тодирешть, но между нами нет дороги, поэтому мы не можем объединиться. Кроме того, жители Тодирешть нас не хотят, и население Петрешть тоже», — пояснил мэр, занимающий свой пост четвертый срок.

Жители коммуны единогласно проголосовали против объединения.

«Все, что мы делали в селе, мы делали своими силами, на собранные налоги. Я также подавал заявки на несколько проектов, но я не того цвета кожи в этом районе. Однако мы справляемся не хуже других. С момента начала объединения исчезнут обычаи, все исчезнет из этого села», — считает местный выборный чиновник.

Местный выборный представитель из Петрешть подчеркнул необходимость административной реформы, но не в том виде, в котором она продвигается.

На вопрос о том, что произойдет, если в результате нормативного объединения мэрия Тодирешть будет вынуждена объединиться с мэрией коммуны Петрешть, местный выборный представитель ответил, что этого не должно произойти.

«Закон № 225 от 2023 года четко устанавливает, что деятельность мэрий с населением в три тысячи человек разрешена, а именно такое число есть у нашей мэрии. Чтобы заставить нас объединиться, кто-то должен нарушить закон», — заключил Сергей Горя.