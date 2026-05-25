Infotag
25 Мая 2026, 14:09
Стояногло: Население сокращается, экономика падает, но штат госслужащих растёт

Депутат парламента Александр Стояногло считает, что «реформы, о которых так много говорят, нужно начинать сверху, с центральных органов власти, пересмотра их функций и объективной оценки необходимости каждого чиновника».

Об этом он написал в своем Telegram-канале, обратив внимание, что в Молдове «население сокращается, экономика падает, но штат госслужащих растёт вместе с расходами на их содержание, вопреки официальному мораторию на новые госдолжности до конца года», пишет infotag.md

«Цифровая эпоха должна была упростить и автоматизировать процессы. Но вместо сокращения бюрократии государственная машина продолжает разрастаться. А вместе с ней растут расходы на содержание аппарата, коррупционные риски, создавая больше точек давления на бизнес и граждан. Зачем на самом деле множить кабинеты и раздувать штаты?», - выразил недоумение депутат.

По его словам, за этим стоят «скрытые причины».

«Каждый новый чиновник - это человек, встроенный в вертикаль зависимости: должность, зарплата, связи, лояльность. Госаппарат постепенно превращается в механизм удержания политической власти за государственный счёт. А каждая новая структура - это новые начальники, бюджеты, влияние и контроль над финансовыми потоками внутри элит. Бюрократия почти никогда не сокращает сама себя. Система умеет экономить на гражданах, но крайне редко - на собственном аппарате», - отметил Стояногло.

Infotag
