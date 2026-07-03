Минздрав Франции сообщил о более чем двух тысячах смертей из-за жары.

Более 2 тыс. жителей Франции скончались за неделю на фоне аномальной жары.

Об этом сообщила в эфире телеканала TF1 министр здравоохранения страны Стефани Рист.

По ее словам, 22–28 июня во Франции было зарегистрировано около 2 025 новых случаев смерти. Министр уточнила, что эти данные основаны на электронных свидетельствах о смерти, которые составляют примерно 60% от общего числа документов. В связи с этим итоговая статистика впоследствии может быть скорректирована.

Рист также отметила, что в период недавней волны жары в стране был зафиксирован заметный рост смертности среди граждан старше 45 лет.

В последние дни Франция, как и ряд других европейских государств, столкнулась с аномально высокой температурой воздуха. Национальная метеорологическая служба объявила максимальный уровень погодной опасности сразу в 72 из 96 департаментов страны, что стало рекордным показателем.

Кроме того, жара ударила и по европейской экономике, которая уже потеряла порядка €5 млрд. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что подсчеты производились из роста стоимости электроэнергии в Европе.