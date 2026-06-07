theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Июня 2026, 13:30
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румынские СМИ назвали возможных кандидатов на МИД и Минобороны в новом правительстве

На роль министра иностранных дел в новом правительстве Румынии обсуждают бывшего посла во Франции, определилась также потенциальная кандидатура министра обороны.

Румынские СМИ назвали возможных кандидатов на МИД и Минобороны в новом правительстве.
Румынские СМИ назвали возможных кандидатов на МИД и Минобороны в новом правительстве.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24, передает eurointegration.com.ua

По словам анонимных собеседников, на должность министра иностранных дел в правительстве Еуджена Томака рассматривают дипломата Луку Никулеску.

Никулеску в течение своего профессионального пути долгое время работал журналистом в румынских и французских СМИ. В 2016-2022 годах он был послом Румынии во Франции, Андорре и Монако, а после того стал госсекретарем в МИД и занимается тематикой ОЭСР.

Вероятным кандидатом на министра обороны называют дипломата Михню Мотока. В период 2008-2015 годов он был послом в ЕС, некоторое время – послом Румынии в Великобритании, в ноябре 2015-январе 2017 года был министром обороны Румынии, после того работал в подчиненном Еврокомиссии аналитическом центре European Political Strategy Centre, впоследствии – главным советником в совещательном департаменте Еврокомиссии IDEA.

Напомним, 4 июня президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром Еуджена Томака, депутата Европарламента и советника президента, который не является представителем ни одной из парламентских партий. Томак родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

У Томака – 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и убедить парламентские партии предоставить ему вотум доверия. Он планирует формировать "техническое" правительство.

Пока неизвестно, какие шансы на утверждение будет иметь правительство Томака. Неофициально сообщалось, что Национально-либеральная партия, представителем которой был предыдущий премьер Илие Боложан, скорее всего не поддержит новое правительство, надеясь в дальнейших переговорах выдвинуть на премьерский пост своего кандидата. Ультраправые также планируют голосовать против.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте