Румынские СМИ назвали возможных кандидатов на МИД и Минобороны в новом правительстве.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Digi24, передает eurointegration.com.ua

По словам анонимных собеседников, на должность министра иностранных дел в правительстве Еуджена Томака рассматривают дипломата Луку Никулеску.

Никулеску в течение своего профессионального пути долгое время работал журналистом в румынских и французских СМИ. В 2016-2022 годах он был послом Румынии во Франции, Андорре и Монако, а после того стал госсекретарем в МИД и занимается тематикой ОЭСР.

Вероятным кандидатом на министра обороны называют дипломата Михню Мотока. В период 2008-2015 годов он был послом в ЕС, некоторое время – послом Румынии в Великобритании, в ноябре 2015-январе 2017 года был министром обороны Румынии, после того работал в подчиненном Еврокомиссии аналитическом центре European Political Strategy Centre, впоследствии – главным советником в совещательном департаменте Еврокомиссии IDEA.

Напомним, 4 июня президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром Еуджена Томака, депутата Европарламента и советника президента, который не является представителем ни одной из парламентских партий. Томак родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

У Томака – 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и убедить парламентские партии предоставить ему вотум доверия. Он планирует формировать "техническое" правительство.

Пока неизвестно, какие шансы на утверждение будет иметь правительство Томака. Неофициально сообщалось, что Национально-либеральная партия, представителем которой был предыдущий премьер Илие Боложан, скорее всего не поддержит новое правительство, надеясь в дальнейших переговорах выдвинуть на премьерский пост своего кандидата. Ультраправые также планируют голосовать против.

Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана.