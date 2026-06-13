Минюст США одобрил слияние Warner Bros. и Paramount.

По итогам проверки потенциальной сделки, длившейся восемь месяцев, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что слияние не повредит конкуренции или потребителям, сообщает Reuters, передает meduza.io

В Paramount, комментируя решение Минюста, заявили, что делают все возможное, чтобы завершить сделку как можно скорее.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, в свою очередь, подчеркнул, что слияние Warner Bros. и Paramount — не свершившийся факт, и его офис продолжает расследование. У генпрокурора есть возможность заблокировать сделку.

В апреле более тысячи человек — актеры, режиссеры, продюсеры и другие представители киноиндустрии — выступили против слияния Warner Bros. и Paramount. В открытом письме они указали, что сделка может привести к сокращению рабочих мест в индустрии, росту затрат на производство продукции, а также ограничить выбор зрителей по всему миру.

Сделка предполагает, что Paramount получит все активы Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. В борьбе за Warner Bros. также участвовал Netflix, стриминговый сервис предлагал за активы Warner Bros. 83 миллиарда долларов. После того, как Paramount предложила больше, Netflix отказался от дальнейшей борьбы.