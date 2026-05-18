18 Мая 2026, 13:26
США предупредили Польшу, что сократят численность американских войск в стране

Какими будут масштабы сокращения, неясно.

Politico: США предупредили Польшу, что сократят численность американских войск в стране.
Politico: США предупредили Польшу, что сократят численность американских войск в стране.

«Возможно, масштабы сокращения не будут такими значительными, как сообщают СМИ, но мы также получили такую информацию», — сказал источник, близкий к начальнику Генштаба войска польского генералу Веславу Кукуле, сообщает meduza.io

Американское издание Army Times сообщило 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более четырех тысяч военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение девяти месяцев, часть военных и техники уже находилась в пути.

По данным Politico, эта новость застала польских военных врасплох. Они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников Politico, предупреждение США, отправленное 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник Генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 14 мая, что генерал США Алексус Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится.

В Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных.

Президент США Дональд Трамп в начале мая приказал вывести пять тысяч американских военных из Германии. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной. По данным The Wall Street Journal на начало апреля, по всей Европе находились около 84 тысяч военных США

