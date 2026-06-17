Министр обороны Украины Федоров: Крым скоро станет островом.

Михаил Федоров заявил, что в настоящее время украинские дроны блокируют Крым, поэтому в ближайшее время он может превратиться в остров.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", - сказал Федоров, сообщает rbc.ua

По его словам, это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.

В то же время более подробной информации о будущих планах Украины в отношении Крыма министр не раскрыл.

Удары по Чонгарскому мосту

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. После атаки движение по переправе возобновили в реверсивном режиме.

Уже 9 июня мост вновь оказался под ударом дронов, из-за чего движение транспорта вновь остановили. После этого власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Центре противодействия дезинформации Украины заявили, что после нескольких атак дронов Чонгарский мост был полностью уничтожен.