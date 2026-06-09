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eurointegration.com.ua logoeurointegration
9 Июня 2026, 16:51
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В новом правительстве Болгарии заявили о прекращении военной помощи Украине

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна больше не будет поставлять военную помощь Украине.

В новом правительстве Болгарии заявили о прекращении военной помощи Украине.
В новом правительстве Болгарии заявили о прекращении военной помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновник заявил на пресс-конференции в Софии, его цитирует BTA.

Глава Минобороны Болгарии заявил, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и призвал к переговорам о прекращении боевых действий.

"Мы уже четко заявили, что война в Украине не будет решена на поле боя. Мы видим позиционную войну, и сколько бы оружия ни накапливалось, единственное, что из этого получается, – это гибель людей. Пора сесть за стол переговоров, пора искать справедливый мир, который должны определить обе стороны", – заявил Стоянов.

Министр подчеркнул, что роль Европейского Союза в этом процессе чрезвычайно важна.

Он также заявил, что Болгария не будет предоставлять вооружение украинской армии.

"Украине нужны люди, а не оружие. У нее достаточно оружия, поэтому мы не планируем предоставлять украинской армии дополнительное вооружение", – сказал Стоянов.

С 2022 года Болгария выделила Украине 13 пакетов военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в секрете.

Эта балканская страна является одним из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в ЕС, что было чрезвычайно важно для Киева в начале полномасштабной войны. Хотя правительство официально отказалось предоставлять прямую военную помощь тогда, болгарские снаряды попадали в Украину через экспорт в другие страны ЕС.

В марте 2026 года Болгария присоединилась к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

В апреле на парламентских выборах в Болгарии победила партия "Прогрессивная Болгария" во главе с пророссийским экс-президентом Руменом Радевым. Политическая сила набрала убедительное большинство в 44,59% голосов.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. Его политическая сила "Прогрессивная Болгария" будет иметь единоличное большинство в новоизбранном парламенте.

В прошлом месяце Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией, чтобы положить конец ее полномасштабному вторжению в Украину.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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