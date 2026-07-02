Министр обороны Германии запасся едой и водой на случай вооруженного конфликта.

Если в Германии произойдет чрезвычайная ситуация, включая вооруженный конфликт, ее министр обороны Борис Писториус продержится несколько дней на специально заготовленном запасе продуктов.

Об этом он сам заявил в интервью Spiegel.

Сначала корреспондент спрашивал главу минобороны ФРГ о повышении боеспособности бундесвера за последние годы — по сравнению с уровнем 2022 года, когда Россия начала войну в Украине. Писториус заверил, что положение радикально изменилось в лучшую сторону «во многих отношениях».

Тогда журналист поинтересовался, насколько министр лично готов к вооруженному конфликту.

«Храните ли вы дома воду, консервы и радиоприемник с ручным приводом на случай чрезвычайной ситуации?» — спросил он Писториуса.

Тот признался, что у него есть личный запас провианта и питьевой воды для того, чтобы прожить в изоляции как минимум несколько дней в случае возникновения ЧС.

«Мы с женой легко сможем прокормить себя несколько дней. Мы позаботились о том, чтобы у нас было достаточно воды», — поделился министр.