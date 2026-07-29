"Мини-ковид" для бизнеса: пожары во Франции затронули 40 тысяч компаний.

Французский бизнес продолжает нести все более серьезные потери из-за одного из самых сильных пожаров за последние десятилетия на юго-западе страны, с которым продолжают бороться тысячи пожарных.

Торгово-промышленная палата Бордо-Жиронда сообщила, что от пожара и связанных с ним распоряжений об эвакуации прямо или косвенно пострадали 40 000 компаний. По оценке Патрика Сегена, президента ТПП Бордо-Жиронда, это порядка 200 000 рабочих мест, передает euronews.com

"Мы переживаем беспрецедентную ситуацию. Такой мини‑ковид. Это экономическая катастрофа для наших компаний, которые и без того страдают от нынешней ситуации", – заявил Патрик Сеген, президент Торгово-промышленной палаты Бордо-Жиронда.

Министерство экономики Франции, в свою очередь, оценило, что около 130 000 сотрудников не могут работать из-за пожаров.

Палата открыла антикризисную горячую линию для бизнеса, куда поступает все больше звонков. Компании прежде всего ищут помощи в решении проблем с ликвидностью, отсрочками по кредитам и налоговым платежам, урегулированием страховых случаев, уплатой социальных взносов и переводом сотрудников на поддерживаемый государством режим частичной занятости.

Хотя общие экономические потери еще не подсчитаны, палата предупреждает, что туристические компании, которые зарабатывают до 80% годового оборота в именно в летний сезон, могут оказаться в крайне тяжелом положении.

По данным La Tribune, эвакуированы 38 кемпингов и зон для кемпинга, четыре из них пострадали от огня. Во вторник из мест размещения в Лакано были выведены около 4 000 отдыхающих.

Торгово-промышленная палата Бордо-Жиронда также сообщила, что создана группа в Facebook под названием Gironde Solidarité Entreprises, через которую компании могут предлагать друг другу временные офисы, складские площади, логистическую поддержку и другую практическую помощь.

"Имидж департамента Жиронда и его туристического рынка серьезно страдает, но дело не только в этом. Задет целый сектор нашей экономики", – отметил Сеген.

Он также призвал как можно скорее развернуть ресурсы для оказания первичной помощи пострадавшим компаниям в координации с государственными службами, подчеркнув, что "бизнесу нужны сильные и понятные сигналы".

Французское правительство в понедельник объявило о мерах экстренной поддержки для компаний, пострадавших от пожаров в департаментах Жиронда, Ланды и Вар. Предприятия, затронутые приказами об эвакуации, смогут воспользоваться государственной схемой частичной занятости.

Как сообщил телеканалу BFMTV-RMC министр промышленности Себастьен Мартен, в четверг в Министерстве экономики пройдет совещание, на котором пострадавшим компаниям обещают дать "более точные ответы".

Тем временем региональная энергетическая сеть потребовала корректировок со стороны национального оператора магистральных электросетей Франции RTE. В компании заявили, что ее службы технического обслуживания присоединились к штабу пожарных для координации действий по защите объектов электроинфраструктуры, обеспечивающих электроснабжение домов, пожарных частей, пунктов временного размещения, телекоммуникационных сетей и других критически важных объектов.

RTE сообщила, что отключила часть линий и подстанций, чтобы дать пожарным возможность работать в безопасных условиях.

"Параллельно наши команды в режиме реального времени адаптируют работу энергосистемы в постоянной координации с Enedis, чтобы минимизировать последствия возможных отключений", – подчеркнули в RTE.

По данным местных СМИ, по состоянию на вторую половину дня среды перебоев в работе магистральной сети из-за пожаров зафиксировано не было. В последнем официальном сообщении RTE, опубликованном во вторник, также отмечалось, что на тот момент отключений на уровне магистральных сетей не наблюдалось.

По состоянию на вторую половину дня среды пожар оставался стабилизированным, но еще не полностью локализованным, а значит, сохранялся риск новых очагов возгорания. С начала пожара выгорело около 42 000 гектаров, более 220 000 человек были эвакуированы. Около 60 000 жителей получили разрешение вернуться домой, хотя на фоне роста температур и усиления ветра сообщалось о нескольких новых вспышках.