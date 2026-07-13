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13 Июля 2026, 17:20
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Франция остановила три атомных реактора из-за жары

Во Франции из-за сильной жары временно остановили три атомных реактора и снизили мощность еще нескольких.

Франция остановила три атомных реактора из-за жары.
Франция остановила три атомных реактора из-за жары.

Оператор EDF объяснил это экологическими ограничениями: в жару вода в реках нагревается, а АЭС используют ее для охлаждения и возвращают обратно уже более теплой. Чтобы не перегревать реки еще сильнее, часть реакторов пришлось отключить или притормозить, передает bild.de

Франция получает значительную часть электричества от атомных станций, поэтому жара регулярно становится проблемой для энергосистемы. Все АЭС страны стоят у рек или моря и зависят от воды для охлаждения.

Сейчас Франция переживает уже третью волну жары за два месяца. Во время июньской жары EDF также приходилось ограничивать работу реакторов.

Источник
bild
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