Минфин США выдал лицензию на производство и продажу иранской нефти до 21 августа.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую производство и продажу иранской нефти до 21 августа 2026 года.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным на прошлой неделе между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства, передает reuters.com

Сделки, разрешенные в рамках генеральной лицензии, включают импорт сырой нефти, нефтехимической и нефтяной продукции иранского происхождения в США. Лицензия не распространяется на сделки с участием Северной Кореи или Кубы.

21 июня в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.