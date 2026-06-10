В Канаде пилот 16 лет перевозил пассажиров без лицензии.

59-летний Джеффри Уолл с 2009 по 2025 год работал пилотом гражданской авиации без лицензии на управление крупными коммерческими пассажирскими самолётами. Он совершил более 900 внутренних и международных рейсов, передает apnews.com

В полиции отметили, что Уолл «годами обманывал своего работодателя и регулирующие органы, предоставляя ложную информацию о себе и своих правах, используя поддельные лицензионные документы». Ему предъявили обвинения в мошенничестве. Мужчина ждёт суда.

В Air Canada заявили, что пилота отстранили от службы после того, как вскрылось отсутствие у него документов. Уолл больше не работает в авиакомпании. Остальные лётчики имеют необходимые лицензии.

«Этот инцидент не поставил под угрозу безопасность, поскольку все пилоты Air Canada проходят обязательное повторное обучение каждые шесть месяцев для подтверждения своей лётной квалификации, включая проверку лётной годности у сертифицированного пилота-инструктора Министерства транспорта Канады каждые 12 месяцев», — сказали в авиакомпании.

Министр транспорта Канады Стив Маккиннон заявил, что федеральное правительство рассмотрит это дело. Он рад, что удалось выявить проблему и решить её.