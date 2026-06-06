theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
6 Июня 2026, 20:45
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бывший судебный пристав Боцан, осужденный за злоупотребление властью, борется за восстановление лицензии

Бывший судебный пристав Георгий Боцан, муж судьи Ольги Боцан, приговоренный к тюремному заключению за злоупотребление властью, обжаловал решение об отклонении его апелляции в Дисциплинарную комиссию союза судебных приставов.

Бывший судебный пристав Боцан борется за восстановление лицензии.
Бывший судебный пристав Боцан борется за восстановление лицензии.

В 2022 году члены комиссии наложили на него санкции за профессиональный проступок, что привело к лишению его лицензии, пишет tvrmoldova.md со ссылкой на anticoruptie.md

По данным цитируемого источника, Боцан получил в прессе прозвище «судебный пристав с девятью жизнями», поскольку ему удавалось избегать нескольких уголовных дел и дисциплинарных разбирательств. Портал Anticoruptie.md раскрыл схему, в которой небанковские кредитные организации совместно с судебными приставами вынудили мать пятерых детей покинуть свой дом ради займа в 6000 леев.

Решением Дисциплинарного совета ООН по делам несовершеннолетних от 20 октября 2022 года судебный пристав был подвергнут санкциям, а лицензия на исполнение обязанностей судебного пристава была отозвана на основании выявленных Дисциплинарным советом ООН нарушений.

18 ноября 2022 года Боцан обжаловал решение об отзыве лицензии в административном порядке. Впоследствии, распоряжением министра юстиции от 19 января 2023 года, лицензия была отозвана, а деятельность судебного пристава прекращена.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте