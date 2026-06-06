Бывший судебный пристав Боцан, осужденный за злоупотребление властью, борется за восстановление лицензии

В 2022 году члены комиссии наложили на него санкции за профессиональный проступок, что привело к лишению его лицензии, пишет tvrmoldova.md со ссылкой на anticoruptie.md

По данным цитируемого источника, Боцан получил в прессе прозвище «судебный пристав с девятью жизнями», поскольку ему удавалось избегать нескольких уголовных дел и дисциплинарных разбирательств. Портал Anticoruptie.md раскрыл схему, в которой небанковские кредитные организации совместно с судебными приставами вынудили мать пятерых детей покинуть свой дом ради займа в 6000 леев.

Решением Дисциплинарного совета ООН по делам несовершеннолетних от 20 октября 2022 года судебный пристав был подвергнут санкциям, а лицензия на исполнение обязанностей судебного пристава была отозвана на основании выявленных Дисциплинарным советом ООН нарушений.

18 ноября 2022 года Боцан обжаловал решение об отзыве лицензии в административном порядке. Впоследствии, распоряжением министра юстиции от 19 января 2023 года, лицензия была отозвана, а деятельность судебного пристава прекращена.