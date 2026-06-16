WSJ: США снимут санкции на продажу иранской нефти в рамках соглашения.

США разрешат Ирану немедленно начать продажу нефти и топлива в рамках соглашения о прекращении войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает epravda.com.ua

По словам источников издания, положение об отмене санкций на продажу нефти вступает в силу сразу после подписания соглашения на этой неделе и также распространяется на необходимые услуги, в частности банковские, транспортные и страховые, требуемые для обеспечения продаж.

Некоммерческая организация United Against Nuclear Iran сообщила, что иранский супертанкер, перевозящий сырую нефть, покинул порт Чабахар, прорвал американскую блокаду и во вторник выходил из Оманского залива с включенным трекером местоположения — это первый такой случай с начала американской блокады в апреле.

Высокопоставленный представитель США заявил во вторник, что, хотя Иран получит предварительное ослабление санкций на продажу нефти, длительное ослабление будет связано с выполнением Ираном требований США по таким вопросам, как открытие стратегического пролива Ормуз и его ядерная программа.

Разрешение Ирану экспортировать нефть означает отказ от ключевого рычага влияния США, но, по мнению Белого дома, от него, вероятно, пришлось отказаться, чтобы открыть Ормузский пролив.

Такое мнение высказал Фарзин Надими, старший научный сотрудник Вашингтонского института — американского аналитического центра, специализирующегося на Иране.

Он добавил, что США могут вновь ввести блокаду на иранский экспорт, пока они будут сохранять свои военные силы в регионе.