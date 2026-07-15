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epravda.com.ua logoepravda
15 Июля 2026, 22:52
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Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа

Монетный двор США начнёт чеканить новую золотую монету номиналом один доллар с изображением президента Дональда Трампа.

Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа.
Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает epravda.com.ua

Выпуск монеты приурочен к 250-летию независимости США. По словам Бессента, она призвана почтить "наследие свободы" и стать символом американского патриотизма.

На аверсе монеты изображен Трамп, а также надписи "Свобода", "На Бога уповаем" и даты 1776–2026. На реверсе размещены Большая печать США, номинал и число 250.

Монету будут изготавливать в Филадельфии из сплава недрагоценных металлов золотистого цвета. Выпустить её планируют осенью, пишет The Wall Street Journal.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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