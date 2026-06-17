Трамп опоздал на встречу к лидерам G7 со словами: "Я здесь босс".

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл на заседание саммита лидеров G7 с опозданием почти на час и вошел в зал, в шутку сказав: "Я здесь босс".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп вошел в зал и пожаловался, что на улице слишком жарко. Кроме того, подходя к своему месту, он остановился и в шутку сказал: "Я здесь главный".

Заседание лидеров закрыто для прессы, однако Трамп предложил журналистам, которые на короткое время имели разрешение на съемку, присутствовать и в дальнейшем. "Хотите остаться на заседании? Я не против", – сказал Трамп, обратившись к камерам. Однако французская сторона немедленно попросила представителей СМИ выйти из зала.

На заседании в среду лидеры обсуждают вопросы глобальной экономической безопасности, цепи поставок критически важных минералов и макроэкономические дисбалансы.