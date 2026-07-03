Национальный банк выпустил серебряную монету к столетию писателя Василе Василаке.

НБМ выпустил в обращение новую памятную серебряную монету. Она посвящена 100-летию со дня рождения известного бессарабского писателя Василе Василаке и пополнила популярную нумизматическую серию «Выдающиеся личности».

Столетний юбилей литератора, чье творчество определило взгляд на судьбу Бессарабии и сформировало современную румынскую культуру, отмечается 4 июля, передает rupor.md

Новинка имеет номинал 50 леев, а ее тираж строго ограничен и составляет всего 500 экземпляров. Над графическим оформлением монеты работала дизайнер Ольга Раду.

Каждый денежный знак помещен в защитную прозрачную капсулу и презентационный футляр. К покупке прилагается сертификат подлинности, который подписала глава Нацбанка Анка Драгу. На документе также напечатан специальный QR-код. Отсканировав его, коллекционеры смогут сразу перейти на официальный сайт финансового регулятора и изучить полные технические характеристики выпуска.

Приобрести памятную монету могут все желающие. Для этого необходимо оставить онлайн-заявку в специальном разделе «Монета» на веб-странице главного банка страны. Также продажи откроют коммерческие банки республики. При этом они имеют право устанавливать свою розничную цену, наценка не может превышать три процента от стоимости, которую утвердил Национальный банк.