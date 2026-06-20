МИД Румынии о парне, приговоренном к 15 годам в России: Разрешение на его посещение не дали.

Министерство иностранных дел Румынии в пятницу выступило с рядом разъяснений относительно гражданина, которого российский суд приговорил к 15 годам лишения свободы за передачу Украине информации о расположении систем ПВО в Сочи.

Ведомство сообщило, что держит это дело на контроле с декабря 2024 года, передает digi24.ro

«За этот период были предприняты шаги как через Посольство Румынии в Москве, так и на уровне центрального аппарата МИД, включая уровень главы дипломатической миссии, с целью защиты прав румынского гражданина в рамках положений Венской конвенции о консульских сношениях (1963 года).

Согласно информации, предоставленной дипломатической миссией Румынии в Москве, решение о приговоре гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы вступило в законную силу 19 июня 2026 года после отклонения апелляции. Однако эта информация ещё не была официально доведена до сведения румынской стороны российскими властями», — говорится в заявлении МИД.

По данным ведомства, несмотря на неоднократные обращения МИД, российские власти не дали согласия на посещение румынского гражданина в исправительном учреждении представителями посольства Румынии в Москве в рамках консульской помощи. Также не было предоставлено разрешение на его переписку с семьёй.

МИД Румынии через Консульский департамент поддерживает постоянный контакт с семьёй осуждённого.

Ведомство подчеркнуло, что продолжит необходимые действия, вытекающие как из обязанности румынского государства обеспечивать консульскую помощь своим гражданам, так и из обязательств Российской Федерации, предусмотренных упомянутым международным договором.

Ранее российский суд окончательно приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за передачу Украине информации о размещении систем ПВО в Сочи. Об этом в пятницу сообщил Центр общественных связей ФСБ России, на который ссылается агентство «Интерфакс».

«Обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Черчио Д. А., 2002 года рождения, за разведывательную деятельность в интересах украинских спецслужб вступил в законную силу», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, переданном агентству «Интерфакс».

По данным агентства, в августе 2024 года «иностранный гражданин, находясь на территории Краснодарского края, по заданию украинских спецслужб собирал и передавал сведения о расположении систем противовоздушной обороны, размещённых в городе Сочи».

«Решением суда иностранный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Он приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.