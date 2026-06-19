Гражданин Румынии приговорен к 15 годам лишения свободы в России за шпионаж в пользу Украины

Российский суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за предоставление Украине информации о местонахождении систем ПВО в Сочи.

Об этом сообщил в пятницу Центр по связям с общественностью ФСБ России, передает deschide.md

«Обвинительный приговор Краснодарского областного суда в отношении гражданина Румынии Черчио Д.А., 2002 года рождения, за разведывательную деятельность в интересах украинских спецслужб вступил в силу», — говорится в заявлении Центра по связям с общественностью, полученном Интерфаксом в пятницу, пишет Agerpres.

По данным агентства, в августе 2024 года «иностранный гражданин, находясь в Краснодарском крае, по указанию украинских спецслужб собирал и передавал информацию о местонахождении систем ПВО, расположенных в городе Сочи».

«Решением суда иностранец был признан виновным в совершении преступления по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Он был приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в Центре по связям с общественностью, «в обмен на помощь в получении информации, представляющей интерес для украинской стороны, посредник обещал гражданину Румынии помощь в безопасном выезде из России и вступлении в украинскую вооруженную группировку».

«В результате оперативно-следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, преступник был задержан», — говорится в пресс-релизе.

«ФСБ еще раз обращает внимание на то, что украинские спецслужбы продолжают вербовать иностранных граждан для нанесения вреда РФ, и предупреждает, что все лица, соглашающиеся помочь Украины, будут выявлены и привлечены к ответственности», — добавили в ведомстве.