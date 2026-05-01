Додон: Дело "Кулек" ускоряют, чтобы вынести приговор в ближайшие месяцы.

По его словам, на май и июнь запланировано 22 судебных заседания, что, по его мнению, указывает на попытку быстрого вынесения приговора, пишет rupor.md

«Четыре года назад в этот день к нам нагрянули люди в масках, началась эпопея политически мотивированных уголовных дел. Последовало около ста судебных заседаний, дни заключения. В 2022 году целью было уничтожение ПСРМ путем обезглавливания партии, то есть исключения Додона из политики. Оказывалось колоссальное давление, этим занимался господин Литвиненко… Господин Грибинча форсирует события и настаивает на скорейшем завершении этого дела. На май–июнь назначено 22 заседания, чего никогда раньше не было. Из примерно ста заседаний за четыре года почти половина пришлась на этот год. Хотят вынести приговор в ближайшие месяцы. С какой целью? Думаю, с той же, что и в 2022 году», — заявил Додон.

Дело, широко известное как «Кулек», начали рассматривать с нуля в конце ноября 2025 года после замены одного из трех судей в составе коллегии. Дело строится на видеозаписях июня 2019 года, на которых бывший лидер демократов передает Игорю Додону черный пакет. Прокуроры утверждают, что в нем находилось от 600 тысяч до одного миллиона долларов — деньги, предназначенные для незаконного финансирования ПСРМ.

Игорь Додон отвергает обвинения и заявляет о своей невиновности, утверждая, что кадры были смонтированы. По этому делу он обвиняется в пассивной коррупции и получении незаконного финансирования партии — преступлениях, за которые ему грозит до 20 лет лишения свободы.