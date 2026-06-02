rupor.md logorupor
2 Июня 2026, 13:08
Молдова планирует закупать газ и нефтепродукты у Азербайджана по выгодным ценам

Минэнергетики Молдовы договаривается о поставках энергоресурсов на конкурентных условиях с азербайджанской госкомпанией SOCAR.

Кроме того, Кишинев рассчитывает привлечь инвестиции из Баку в модернизацию систем отопления и проекты энергоэффективности. Эти вопросы министр энергетики Дорин Жунгиету обсудил на встречах с коллегами из Азербайджана в рамках международного форума «Бакинская энергетическая неделя», пишет rupor.md

По словам Дорина Жунгиету, диверсификация источников снабжения стала для республики вопросом нацбезопасности. Глава минэнерго подчеркнул, что за короткий срок Молдова смогла уйти от полной зависимости от одного внешнего поставщика за счет подключения к европейской электросети ENTSO-E, освоения альтернативных маршрутов импорта газа, а также ускоренного развития внутренней зеленой энергетики, мощность которой за пять лет выросла в 12 раз.

Для повышения устойчивости в зимний период Кишинев также намерен укрепить сотрудничество с соседней Украиной. На полях саммита Дорин Жунгиету провел двусторонние переговоры с первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем. Стороны наметили планы по интеграции своих рынков электричества в общеевропейскую энергосистему, расширению работы в рамках Вертикального газового коридора и использованию украинских подземных хранилищ для создания резервных запасов топлива.

Параллельно молдавская делегация подтвердила интерес к участию в крупном региональном проекте «Зеленый коридор» (Азербайджан–Грузия–Румыния–Венгрия), который создается для транспортировки возобновляемой электроэнергии на европейский рынок.

Источник
