Метеорологи предупредили о погодных аномалиях из-за прихода мощного Эль-Ниньо.

В Тихом океане началось климатическое явление Эль-Ниньо, которое может вызвать рекордное потепление и засуху в некоторых регионах мира.

Об этом сообщили в Метеорологическом бюро Австралии.

Эль-Ниньо — период аномального потепления в центральной и восточной части Тихого океана длительностью от 9 до 12 месяцев. Явление повторяется раз в 3–7 лет. Эль-Ниньо может влиять на погодные условия по всему миру.

Как уточнили в метеобюро, количество осадков на юге и востоке континента снизится, а температура в большинстве районов будет выше средней.

Согласно прогнозам, нынешнее Эль-Ниньо может стать самым сильным за всю историю наблюдений, сообщает австралийский канал ABC. Темпы потепления в индикативной зоне Nino3.4 — самые высокие с 1943 года. При этом температура Тихого океана в районе экватора в ближайшие месяцы продолжит расти.

В начале июня о приближающемся явлении предупредила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). «Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усугубит засуху и проливные дожди, а также повысит риск возникновения волн жары как на суше, так и в океане», — отметила генсек ВМО Селесте Сауло.

В организации напомнили, что Эль-Ниньо увеличивает количество осадков в Южной Америке и на юге США, в районах Африканского Рога и Центральной Азии. В Центральной Америке, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, наоборот, наблюдается засуха. В Тихом океане также могут образовываться ураганы. По словам госпожи Сауло, Эль-Ниньо 2023–2024 годов было одним из сильнейших в истории и привело к рекордным глобальным температурам.

Явление Эль-Ниньо представляет собой фазу Южного колебания и характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на глобальную циркуляцию атмосферы, вызывая экстремальные осадки или засухи в разных регионах. Эпизоды Эль-Ниньо обычно длятся от 9 до 12 месяцев и повторяются раз в 2-7 лет.

Эль-Ниньо является естественным климатическим процессом, но его последствия усугубляются изменением климата, вызванным антропогенным фактором, таким как выбросы парниковых газов. Это приводит к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Так, 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений из-за совокупного действия сильного Эль-Ниньо и антропогенного потепления. Специалисты опасаются, что такое сочетание приведет к новым температурным рекордам, особенно в год, следующий за приходом Эль-Ниньо, увеличивая риски для сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Влияние Эль-Ниньо неоднородно: например, оно увеличивает количество осадков на юге США и в Южной Америке, а также на Африканском Роге и в Центральной Азии. В то же время оно может вызывать сильные засухи в Австралии, Индонезии, Центральной Америке и некоторых частях Южной Азии. Повышенная температура воды в Тихом океане может способствовать образованию ураганов в центральной и восточной его частях, но подавлять их в Атлантическом бассейне. Эти климатические изменения оказывают влияние на здоровье людей, сельское хозяйство, доступ к пресной воде и работу различных предприятий.