На пяти реках Молдовы объявили "красный код" гидрологической опасности.

Новое гидрологическое предупреждение, связанное с низким уровнем стока, будет действовать в период с 29 по 31 июля 2026 года.

Согласно официальным данным, на реке Днестр установлен Желтый код на участке село Наславча – город Дубоссары (35–40% от многолетних среднемесячных значений) и Оранжевый код на участке город Дубоссары – село Тудора (25–30%). На реке Прут Желтый код действует на участке село Крива – город Унгены, а Оранжевый код – между Унгенами и селом Брынза, передает noi.md

Наиболее критическая ситуация прогнозируется на малых реках: на руслах Вилия, Драгиште, Куболта, Кэйнар и Ботна установлен Красный код, сток воды составляет всего 10% от многолетних средних значений.

В то же время Оранжевый код действует на реках Чулук Мик и Икел, а Желтый код – на Реуте и Быке.

Власти призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы.