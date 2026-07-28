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noi.md logonoi
28 Июля 2026, 17:02
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На пяти реках Молдовы объявили "красный код" гидрологической опасности

Новое гидрологическое предупреждение, связанное с низким уровнем стока, будет действовать в период с 29 по 31 июля 2026 года.

На пяти реках Молдовы объявили &#34;красный код&#34; гидрологической опасности.
На пяти реках Молдовы объявили "красный код" гидрологической опасности.

Согласно официальным данным, на реке Днестр установлен Желтый код на участке село Наславча – город Дубоссары (35–40% от многолетних среднемесячных значений) и Оранжевый код на участке город Дубоссары – село Тудора (25–30%). На реке Прут Желтый код действует на участке село Крива – город Унгены, а Оранжевый код – между Унгенами и селом Брынза, передает noi.md

Наиболее критическая ситуация прогнозируется на малых реках: на руслах Вилия, Драгиште, Куболта, Кэйнар и Ботна установлен Красный код, сток воды составляет всего 10% от многолетних средних значений. 

В то же время Оранжевый код действует на реках Чулук Мик и Икел, а Желтый код – на Реуте и Быке. 

Власти призывают население и экономических агентов рационально использовать водные ресурсы.

На пяти реках Молдовы объявили "красный код" гидрологической опасности

Источник
noi.md logonoi
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