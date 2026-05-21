Фицо выступил против предложения Мерца об "ассоциированном членстве" в ЕС для Украины.

Об этом Фицо заявил на пресс-конференции 21 мая, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на dennikn.sk

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не найдет достаточной поддержки среди членов ЕС.

"Или мы кого-то принимаем в ЕС, или нет. Сегодня в Европейском союзе нет атмосферы для таких шагов", – заявил Фицо.

Он добавил, что когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

"Эти три страны должны быть допущены в Европейский союз как можно скорее", – отметил словацкий премьер.