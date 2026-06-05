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dw.com logodw
5 Июня 2026, 20:58
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Мерц: ЕС отчасти сам ответствен за свое медленное расширение

Европейский союз несет часть ответственности за то, что государства Западных Балкан до сих пор не вошли в его состав, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц: ЕС отчасти сам ответствен за свое медленное расширение.
Мерц: ЕС отчасти сам ответствен за свое медленное расширение.

"Если мы уже 13 лет не принимаем новых членов, это показывает, что упущения были и со стороны Европейского союза. И сегодня мы хотим их преодолеть", - заявил Мерц в пятницу, 5 июня, перед началом саммита ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват, передает dw.com

Во встрече в верхах участвуют главы государств и правительств всех 27 государств ЕС, руководители ключевых институтов Евросоюза и лидеры шести стран Западных Балкан. Они обсуждают перспективы принятия в Евросоюз не только Черногории, принимающей саммит, но также Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Сербии, у которых уже имеется статус кандидатов, и Косово, которое подало заявку на членство в ЕС в декабре 2022 года.

Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон представили на саммите свои новые предложения, как можно было бы интегрировать государства Западных Балкан в Европейский союз еще до их полноценного вступления. В частности, предоставить им статус наблюдателей в институтах Евросоюза и привилегированный доступ к единому внутреннему рынку, а также активнее вовлекать их в процессы принятия решений в ЕС. Важно показать этим государствам, что в перспективе они являются частью европейского проекта и принадлежат к Евросоюзу, подчеркнул канцлер ФРГ.

Предлагается также проводить совместные заседания институтов ЕС и представителей государств Западных Балкан по темам, имеющим региональное значение, и открыть этим странам все переговорные кластеры для вступления в Евросоюз.

Источник
dw.com logodw
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