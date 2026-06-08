theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Июня 2026, 20:00
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Еврокомиссии заявляют, что Молдова не против идей Мерца об особом пути в ЕС

Письма немецкого канцлера Фридриха Мерца о путях постепенной интеграции в ЕС Украины, Молдовы и стран Западных Балкан инициировали дискуссию, которая продолжается до сих пор.

В Еврокомиссии заявляют, что Молдова не против идей Мерца об особом пути в ЕС.
В Еврокомиссии заявляют, что Молдова не против идей Мерца об особом пути в ЕС.

Об этом рассказала еврокомиссар Марта Кос, передает eurointegration.com.ua

Кос подчеркнула, что лично она благодарна немецкому лидеру за то, что его идеи подтолкнули к конкретным дискуссиям о путях интеграции ведущих кандидатов. Впрочем, она призвала не воспринимать идеи Мерца как нечто, приближенное к окончательному решению.

"Письмо Мерца – это было лишь предложение к дискуссии, лишь один из вариантов того, как действовать Евросоюзу. Это лишь основа для дальнейших обсуждений. Но эти обсуждения уже начались", – подчеркнула она.

По словам Марты Кос, сейчас ясность есть лишь в отношении отдельных элементов.

"Как это (вопрос постепенной интеграции кандидатов) будет решено – мы еще не знаем. Но один из ключевых сигналов – это то, что принцип вознаграждения за заслуги останется", – подчеркнула она.

Также еврокомиссар заверила ЕП, что получила положительные сигналы из Кишинева относительно новых идей.

"Молдова сказала: для нас это ок, поскольку мы хотим иметь процесс, основанный на заслугах", – передала она услышанное во время визита в Кишинев.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте