В Еврокомиссии заявляют, что Молдова не против идей Мерца об особом пути в ЕС.

Об этом рассказала еврокомиссар Марта Кос, передает eurointegration.com.ua

Кос подчеркнула, что лично она благодарна немецкому лидеру за то, что его идеи подтолкнули к конкретным дискуссиям о путях интеграции ведущих кандидатов. Впрочем, она призвала не воспринимать идеи Мерца как нечто, приближенное к окончательному решению.

"Письмо Мерца – это было лишь предложение к дискуссии, лишь один из вариантов того, как действовать Евросоюзу. Это лишь основа для дальнейших обсуждений. Но эти обсуждения уже начались", – подчеркнула она.

По словам Марты Кос, сейчас ясность есть лишь в отношении отдельных элементов.

"Как это (вопрос постепенной интеграции кандидатов) будет решено – мы еще не знаем. Но один из ключевых сигналов – это то, что принцип вознаграждения за заслуги останется", – подчеркнула она.

Также еврокомиссар заверила ЕП, что получила положительные сигналы из Кишинева относительно новых идей.

"Молдова сказала: для нас это ок, поскольку мы хотим иметь процесс, основанный на заслугах", – передала она услышанное во время визита в Кишинев.