theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
25 Июня 2026, 22:11
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мерц: Россия не выиграет войну против Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию незамедлительно начать переговоры о завершении войны в Украине.

Мерц: Россия не выиграет войну против Украины.
Мерц: Россия не выиграет войну против Украины.

"Россия не выиграет эту войну", - заявил он на конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в польском Гданьске в четверг, 25 июня, передает dw.com

По словам политика, Европа и трансатлантический альянс готовы усилить давление на и так уже ослабленную российскую экономику.

"Пришло время начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства", - сказал Мерц, обращаясь к Москве. Он напомнил, что поддержка Украины, против которой Россия ведет войну уже более четырех лет, является для Германии "непоколебимым обязательством".

Предыдущие переговоры об урегулировании конфликта при посредничестве США не принесли результата, отмечает агентство dpa. Крупные европейские государства ищут формат для участия в переговорах, но Россия настаивает на максималистских требованиях, фактически предполагающих капитуляцию Украины, и отказывается вести диалог с Евросоюзом.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте