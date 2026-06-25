Мерц: Россия не выиграет войну против Украины.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию незамедлительно начать переговоры о завершении войны в Украине.

"Россия не выиграет эту войну", - заявил он на конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) в польском Гданьске в четверг, 25 июня, передает dw.com

По словам политика, Европа и трансатлантический альянс готовы усилить давление на и так уже ослабленную российскую экономику.

"Пришло время начать переговоры, заморозить линию фронта и прекратить убийства", - сказал Мерц, обращаясь к Москве. Он напомнил, что поддержка Украины, против которой Россия ведет войну уже более четырех лет, является для Германии "непоколебимым обязательством".

Предыдущие переговоры об урегулировании конфликта при посредничестве США не принесли результата, отмечает агентство dpa. Крупные европейские государства ищут формат для участия в переговорах, но Россия настаивает на максималистских требованиях, фактически предполагающих капитуляцию Украины, и отказывается вести диалог с Евросоюзом.