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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Июня 2026, 22:06
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Премьер Чехии предлагает Мерца в качестве переговорщика с Россией

Премьер Чехии Андрей Бабиш считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен вести переговоры от имени Европейского союза с целью прекращения российской агрессии в Украине.

Премьер Чехии предлагает Мерца в качестве переговорщика с Россией.
Премьер Чехии предлагает Мерца в качестве переговорщика с Россией.

Об этом он заявил во время отъезда на саммит стран ЕС и Западных Балкан, передает eurointegration.com.ua

По мнению Бабиша, продолжение конфликта не принесет ничего хорошего, и в то же время очевидно, что агрессором является правитель России Владимир Путин, а президент США Дональд Трамп сосредоточен на Ближнем Востоке и решении вопроса блокады Ормузского пролива.

"На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата Совета и Комиссии", – сказал Бабиш.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Европа не сможет быть нейтральным посредником в потенциальных переговорах между Украиной и РФ, поскольку находится на украинской стороне.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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