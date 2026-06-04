Премьер Чехии предлагает Мерца в качестве переговорщика с Россией.

Об этом он заявил во время отъезда на саммит стран ЕС и Западных Балкан, передает eurointegration.com.ua

По мнению Бабиша, продолжение конфликта не принесет ничего хорошего, и в то же время очевидно, что агрессором является правитель России Владимир Путин, а президент США Дональд Трамп сосредоточен на Ближнем Востоке и решении вопроса блокады Ормузского пролива.

"На мой взгляд, именно канцлер Германии Мерц должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию на основании мандата Совета и Комиссии", – сказал Бабиш.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Европа не сможет быть нейтральным посредником в потенциальных переговорах между Украиной и РФ, поскольку находится на украинской стороне.