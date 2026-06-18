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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Июня 2026, 18:54
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Рютте: Путин должен определиться, готов ли он к переговорам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимиру Путину в конце концов придется решить, хочет ли он сотрудничать для завершения российско-украинской войны или нет.

Рютте: Путин должен определиться, готов ли он к переговорам.
Рютте: Путин должен определиться, готов ли он к переговорам.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, передает eurointegration.com.ua

У Рютте спросили, ожидает ли НАТО каких-то уступок от Путина, или наоборот – дальнейшей эскалации.

"Очевидно, что рано или поздно Путин должен принять решение, хочет ли он сотрудничать или нет", – ответил на это Рютте.

Генсекретарь НАТО также отметил, что президент США Дональд Трамп "сдвинул ситуацию с мертвой точки после того, как в феврале прошлого года начал прямой диалог с Путиным".

"Я считаю, что это было очень важно, потому что он был единственным, кто мог это сделать. Но в конце концов вопрос заключается в том, хочет ли Путин сотрудничать, действительно ли готов участвовать в переговорах", – сказал он.

Между тем по словам Рютте, Альянс должен сделать все возможное, чтобы Украина оставалась максимально сильной в борьбе.

"Именно над этим мы сейчас работаем. Если же говорить о России в целом, то не стоит забывать о последних данных. Сейчас Россия тратит на оборону 48% своего государственного бюджета. Это сумасшедшие цифры. Поэтому мы не можем быть наивными в отношении России", – добавил он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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