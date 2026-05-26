В зоне пролета самолета с министром обороны Румынии попытались глушить GPS-сигнал.

«Да, конечно. Сигнал был заглушен, но не обязательно конкретно для нашего самолёта, а для всей зоны. Поскольку самолёт военный, у него есть военные системы защиты от помех, но да, мы проверили, и глушение было очень сильным», — заявил министр, сообщает Digi24.

Он уточнил, что пилоты включили военную навигационную систему и приняли меры безопасности.

«Мы смотрели, где может находиться самолёт, исходя из искажённых GPS-данных. В самолёте даже была целая дискуссия с пилотами по мере приближения к Литве», — рассказал Раду Мируцэ.

Министр добавил, что, вероятно, большинство самолётов, проходящих через этот регион, сталкиваются с аналогичной проблемой: «Не знаю, насколько это будет звучать в новостях, но GPS-сигнал был заглушен в зоне, где летел и наш самолёт, как, вероятно, и у других самолётов. Однако у нас были резервные технические меры».

Самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании, перевозивший министра обороны Джона Хили, также столкнулся с глушением GPS во время полёта рядом с российской границей.

Раду Мируцэ вместе с начальником Генерального штаба генерал-Георгицэ Владом находился 22 мая с рабочим визитом на авиабазе Шяуляй в Литве. В состав делегации также входил начальник Военно-воздушных сил генерал-лейтенант Леонард Барабой.