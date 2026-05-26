В Румынии ушел в отставку министр, заявивший, что он "клал на нацинтересы страны".

По данным СМИ, запись была сделана во время частного разговора и касалась дела, связанного с приобретением радиостанции Radio Chișinău Румынским обществом радиовещания. В опубликованном фрагменте чиновник использует нецензурные выражения в отношении понятия «национальный интерес», что вызвало резкую политическую реакцию, сообщают румынские СМИ.

«Продам радио русским за 5 миллионов евро и клал я на национальные интересы, потому что я венгр (Vând radioul la ruși cu 5 milioane de euro și îmi bag p…a în interesul național, pentru că eu sunt ungur)», - утверждается, что именно так ответил министр на замечание прокурора о стратегическом интересе Румынии в отношении Молдовы.

Сначала Деметер Андраш Иштван заявил, что не помнит подобных высказываний или что запись может быть подделкой, однако позже назвал их «анекдотическим рассказом», вырванным из контекста.

Тем не менее, на фоне усиливающегося скандала министр направил письмо исполняющему обязанности премьер-министра, в котором сообщил о своём решении уйти в отставку, чтобы не наносить ущерб работе правительства и правящей коалиции.

Внимание, на аудио присутствует нецензурная лексика, 18+